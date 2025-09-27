Аталанта вдесятьох втримала нічию з Ювентусом, гол Мартінеса допоміг Інтеру переграти Кальярі у 5-му турі Серії А

У суботу, 27 вересня, трьома матчами стартував 5-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Комо зіграв унічию з Кремонезе – 1:1. Підопічні Сеска Фабрегаса відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Ніко Паса, однак у другому Кремонезе відновив паритет.

Під завершення зустрічі господарі поля залишилися у меншості, однак на підсумковий результат це вже ніяк не вплинуло.

Зазначимо, що Пас взяв участь в усіх голах Комо в поточному сезоні, на його рахунку вже 3 голи та 3 асисти у 5-ти поєдинках.

У центральному матчі туру туринський Ювентус не зміг в більшості дотиснути Аталанту, яка з 80-ї хвилини грала вдесятьох. Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Сулеманна, а Кабаль за дві хвилини до видалення Де Рона відновив паритет.

Ігровий день закривали Кальярі та Інтер – голи Мартінеса та Еспозіто принесли "зміям" комфортну виїзну перемогу.

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 27 вересня

Комо – Кремонезе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Пас. 1:1 – 69 Баскіротто

Вилучення: Родрігес, 82 (Комо)

Ювентус – Аталанта 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Сулеманна, 45+1, 1:1 – Кабаль, 78

Видалення: Де Рон, 80 (Аталанта)

Кальярі – Інтер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Мартінес, 9, 0:2 – Еспозіто, 82

Standings provided by Sofascore

Напередодні Наполі переграв Пізу та очолив турнірну таблицю чемпіонату.