Болонья дотиснула Пізу в матчі 27 туру Серії А

Олексій Мурзак — 2 березня 2026, 21:28
У понеділок, 2 березня, двома матчами завершиться програма 27 туру Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому протистоянні ігрового дня ПІза вдома програла Болоньї. Нічийний рахунок тримався майже до завершення зустрічі, однак на 90-й хвилині Одгор вирвав для гостей перемогу.

У підсумку Болонья набрала 39 очок та піднялася на 8-му сходинку в турнірній таблиці, Піза, в активі якої 15 залікових балів, залишилася на передостанньому місці.

Пізніше між собою зіграють Удінезе та Фіорентина.

Чемпіонат Італії – Серія А
27 тур, 2 березня

Піза – Болонья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90 Одгор

  • 21:45 Удінезе – Фіорентина

Нагадаємо, вчора, 1 березня, Рома втратила перемогу над Ювентусом, а Мілан обіграв Кремонезе.

