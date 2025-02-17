Польський футбольний союз відновив ліцензію клубу, за який виступають п'ятеро українців

Польський футбольний союз відновив дію ліцензії клубу Лехія та зняв з команди трансферний бан.

Про це повідомила пресслужба PZPN.

Тепер команда може продовжувати виступи в Екстраклясі сезону 2024/25, оскільки клуб погасив перший платіж трансфером 14 лютого 2025 року, що стало підставою для відновлення ліцензії.

Ліцензію команди було автоматично призупинено 11 лютого через невиконання клубом зобов'язання щодо сплати першого траншу трансферного боргу до 10 лютого.

Відповідно до рішення Комісії з ліцензування клубів PZPN від 30 січня 2025 року, клуб мав надати підтвердження оплати на наступний робочий день, чого не зробив.

Зазначимо, що у складі Лехії виступають п'ятеро українських футболістів, а саме: голкіпер Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко та Антон Царенко, форварди Богдан В'юнник і Максим Хлань.

Також за клуб виступав гравець Динамо Сергій Булеца, який достроково розірвав орендну угоду.

Раніше стало відомо, що Царенко потрапив у символічну збірну 20-го туру чемпіонату Польщі.