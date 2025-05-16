Європейський клуб, у складі якого грають 5 українців, все ж отримав ліцензію на наступний сезон

Лехія отримала ліцензію на сезон Екстракляси 2025/26, однак розпочне його зі штрафом у мінус 5 очок.

Про це повідомила пресслужба польського клубу.

Там зазначили, що 15 травня команда виплатила усі заборгованості футболістам та тренерському штабу і таким чином виконала вимоги, висунуті Апеляційним комітетом з ліцензування клубів Польського футбольного союзу.

Також над клубом буде встановлено детальний фінансовий та трансферний нагляд.

Як відомо, у складі Лехії грають п'ять українських футболістів: воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко, Антон Царенко та Максим Хлань, а також нападник Богдан В'юнник.

У поточному сезоні в активі команди 36 очок та 14 місце.