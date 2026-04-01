Показали, що ми сильні духом: Сарапій – про перемогу над Албанією
Захисник збірної України Едуард Сарапій оцінив перемогу над Албанією (1:0) у товариському матчі.
Про це він розповів в етері МEGOGO.
"Нам байдуже сьогодні було, що це товариська гра, тому що ми хотіли в першу чергу для себе, для всієї країни здобути цю перемогу і показати, що ми сильні духом. Тому ми прагнули сьогодні перемогти для всієї країни.
Настрій був позитивний, нам байдуже, скільки прийшло людей, тому що вони були чудові, атмосфера була чудова. Хоч би був напівпорожний стадіон – але ми відчували їхню підтримку. Дуже дякуємо їм за це", – сказав футболіст
Також гравець оцінив свій дебют за національну команду.
"Вважаю, добре. По п'ятибальній нехай буде трійка", – сказав Сарапій.
Раніше українські уболівальники обрали найкращого гравця матчу з Албанією.
Напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно.