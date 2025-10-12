Сарагоса звільнила легенду Атлетико з посади тренера

Сарагоса оголосила про припинення співпраці з головним тренером Габі.

Про це повідомила пресслужба команди.

42-річний наставник, відомий за виступами у складі мадридського Атлетико, залишає команду після невдалої серії результатів у Сегунді.

"Дякуємо, Габі. Цей клуб завжди буде твоїм домом. Бажаємо успіхів у подальших професійних викликах", – йдеться у заяві Сарагоси.

Остаточним приводом для рішення керівництва стала поразка від Альмерії з рахунком 2:4 у попередньому турі чемпіонату. Цей результат став останньою краплею для босів клубу, які більше не бачать перспектив розвитку команди під керівництвом Габі.

Фахівець очолив Сарагосу у березні цього року й провів на тренерському містку 20 матчів: здобув п’ять перемог, шість разів зіграв унічию та зазнав дев’яти поразок.

Раніше іспанський Реал Овʼєдо також звільнив наставника.