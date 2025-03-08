Трансфер Мігіліто у Динамо зірвався

Київське Динамо не змогло домовитись із Сантосом про трансфер півзахисника Мігеля Терсероса (Мігеліто).

Про це повідомляє UOL.

Клуби узгодили перехід на правах оренди до завершення 2025 року. 20-річний вінгер мав виїзджати у Київ для підписання контракту, але бразильський клуб в останній момент вирішив змінити фінансові умови.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.