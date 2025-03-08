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Трансфер Мігіліто у Динамо зірвався

Олександр Булава — 8 березня 2025, 14:35
Трансфер Мігіліто у Динамо зірвався
Мігель Терсерос (Мігеліто)
Getty Images

Київське Динамо не змогло домовитись із Сантосом про трансфер півзахисника Мігеля Терсероса (Мігеліто).

Про це повідомляє UOL.

Клуби узгодили перехід на правах оренди до завершення 2025 року. 20-річний вінгер мав виїзджати у Київ для підписання контракту, але бразильський клуб в останній момент вирішив змінити фінансові умови.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.

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