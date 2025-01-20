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Неймар може піти з Аль-Хіляля в оренду

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 13:46
Неймар може піти з Аль-Хіляля в оренду
Неймар
Getty images

Атакувальний півзахисник Аль-Хіляля Неймар може залишити свій клуб взимку.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

У послугах зіркового бразильця зацікавлений Сантос, вихованцем якого є Неймар.

Сторони вже розпочали переговори, проте ситуація ускладнюється тим, що саудівський клуб хотів би продовжити контракт з форвардом, щоб той допоміг команді на клубному чемпіонаті світу.

Сантос розглядає можливість оренди Неймара. Такий варіант подобається й самому футболісту.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв всього два матчі у складі Аль-Хіляля, лікуючись від різного ступеня травм.

Раніше повідомлялось про інтерес до Неймара з боку клубу МЛС.

Аль-Хіляль Неймар Сантос

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