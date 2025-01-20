Неймар може піти з Аль-Хіляля в оренду
Неймар
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Атакувальний півзахисник Аль-Хіляля Неймар може залишити свій клуб взимку.
Про це повідомляє Бен Джейкобс.
У послугах зіркового бразильця зацікавлений Сантос, вихованцем якого є Неймар.
Сторони вже розпочали переговори, проте ситуація ускладнюється тим, що саудівський клуб хотів би продовжити контракт з форвардом, щоб той допоміг команді на клубному чемпіонаті світу.
Сантос розглядає можливість оренди Неймара. Такий варіант подобається й самому футболісту.
У сезоні-2024/25 вінгер зіграв всього два матчі у складі Аль-Хіляля, лікуючись від різного ступеня травм.
Раніше повідомлялось про інтерес до Неймара з боку клубу МЛС.