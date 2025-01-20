Неймар може піти з Аль-Хіляля в оренду

Атакувальний півзахисник Аль-Хіляля Неймар може залишити свій клуб взимку.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

У послугах зіркового бразильця зацікавлений Сантос, вихованцем якого є Неймар.

Al-Hilal and Santos are in talks over Neymar returning to Brazil.



Complicated discussions since although there is an openness to sanction a mid-season move, some Hilal and PIF executives want Neymar to extend first and thus be part of Al-Hilal’s Club World Cup squad.



Neymar… pic.twitter.com/NXRy9NWEdc — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 20, 2025

Сторони вже розпочали переговори, проте ситуація ускладнюється тим, що саудівський клуб хотів би продовжити контракт з форвардом, щоб той допоміг команді на клубному чемпіонаті світу.

Сантос розглядає можливість оренди Неймара. Такий варіант подобається й самому футболісту.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв всього два матчі у складі Аль-Хіляля, лікуючись від різного ступеня травм.

Раніше повідомлялось про інтерес до Неймара з боку клубу МЛС.