Сандерленд Русина розгромив Шеффілд Венсдей у другому турі Чемпіоншипу

Сандерленд, за який грає українець Назарій Русин, здобув розгромну перемогу над Шеффілд Венсдей у другому турі англійського Чемпіоншипу сезону-2024/25.

Поєдинок проходив на стадіоні "Стедіум оф Лайт" у Сандерленді. Господарі поєдинку вже на 11-й хвилині відкрили рахунок, але цього їм виявилося замало, і через 4 хвилини перевага подвоїлась. У грі з активним пресингом "сови" намагалися здобути перевагу, та зрівняти рахунок, але 24-та хвилина з голом Люка О'Ніна остаточно зламали гостей турніру.

На початку другого тайму "чорні коти" забили четвертий гол, і з розгромним рахунком повели більш розслаблену гру, не намагаючись пробивати ще більше м'ячів у ворота суперника. Зазначимо, що Назарій вийшов на поле на 78-й хвилині гри та отримав оцінку 6.6 від статистичного порталу Sofascore.

Чемпіонат Англії — Чемпіоншип

2 тур, 18 серпня

Сандерленд — Шеффілд Венсдей 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11' Циркін, 2:0 - 15' Маєнда, 3:0 - 24' О'Нін, 4:0 - 47' Маєнда.

Нагадаємо, напередодні Сандерленд на виїзді поступився Престону у матчі 1/64 фіналу Кубку англійської ліги. Русин розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 81-й хвилині гри.

Зазначимо, що вихованець Динамо перейшов у Сандерленд влітку минулого року, але не зміг закріпитися у стартовому складі. На його рахунку лише 2 голи та 1 асист. Наразі гравець заліковує травму.