Сандерленд з Русином вилетів з Кубку англійської ліги

Сандерленд на виїзді поступився Престону у матчі 1/64 фіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Український нападник "чорних котів" Назарій Русин розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 81-й хвилині гри.

Для 25-річного форварда це був другий офіційний поєдинок у сезоні-2024/25. Раніше він вийшов на заміну в матчі Чемпіоншипу проти Кардіффа (2:0).

Кубок англійської ліги

1/64 фіналу, 13 серпня

Престон — Сандерленд 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Ледсон, 2:0 - 70 Фрек'єр

Нагадаємо, вихованець Динамо перейшов у Сандерленд влітку минулого року, але не зміг закріпитися у стартовому складі. На його рахунку лише 2 голи та 1 асист. Наразі гравець заліковує травму.