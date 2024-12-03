Захисника Руха переглядяв клуб Чемпіоншипу

22-річний півзахисник Руха Роман Дідик був на перегляді у Сандерленді, який виступає у Чемпіоншипі.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

"За моєю інформацією, Роман Дідик єдиний футболіст Руха, який був на перегляді в Англії. у 2022 році він їздив до Сандерленда і справив там непогане враження. Тоді у нього було пошкодження, яке не давало змоги повноцінно тренуватися і саме через це потенційний трансфер не відбувся", – розповів Співаковський.

У поточному сезоні на рахунку гравця 14 матчів, в яких він відзначився голом та віддав 2 асисти.

Напередодні Рух з голом Дідик вирвав нічию в донецького Шахтаря. Команда наразі з 19 балами посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату України. У наступному турі "жовто-чорні" зустрінуться з Поліссям (9 грудня).

Зазначимо, що за Сандерленд виступає український нападник Назарій Русин. В активі 26-річного форварда 6 матчів, без результативних дій.