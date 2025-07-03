Легіонер Вереса відновився від важкої травми

Камерунський легіонер рівненського Вереса Самуель Нонго повернувся до тренувань із командою.

Про це інформує сайт клубу.

Вінгер повністю відновився після важкої травми, і вже готується до старту нового сезону. Нагадаємо, Самуель Нонго зазнав ушкодження коліна в одному із контрольних матчів зимових зборів у Туреччині.

Процес післяопераційної реабілітації тривав майже пів року. До складу рівненського Вереса футболіст приєднався восени минулого року.

У першій частині сезону 2024/2025 за "червоно-чорних" він зіграв у чотирьох матчах.

Раніше Кудрівка підсилилася колишнім захисником Вереса.