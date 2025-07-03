Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Легіонер Вереса відновився від важкої травми

Андрій Мошкун — 3 липня 2025, 16:35
Легіонер Вереса відновився від важкої травми
НК Верес

Камерунський легіонер рівненського Вереса Самуель Нонго повернувся до тренувань із командою.

Про це інформує сайт клубу.

Вінгер повністю відновився після важкої травми, і вже готується до старту нового сезону. Нагадаємо, Самуель Нонго зазнав ушкодження коліна в одному із контрольних матчів зимових зборів у Туреччині.

Процес післяопераційної реабілітації тривав майже пів року. До складу рівненського Вереса футболіст приєднався восени минулого року.

У першій частині сезону 2024/2025 за "червоно-чорних" він зіграв у чотирьох матчах.

Раніше Кудрівка підсилилася колишнім захисником Вереса.

відновлення після травми Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне Самуель Нонго

відновлення після травми

Родрі: Досягну звичного рівня гри за кілька місяців
Віттоцці: Впевнена, що повернуся на колишній рівень
Чемпіон MotoGP Мартін госпіталізований через невдале падіння під час тестових заїздів
Малиновський назвав терміни повернення на поле
Анчелотті розповів, коли повернеться захисник Реала, який через травму пропустив понад рік

Останні новини