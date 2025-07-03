Кудрівка підсилилася колишнім захисником Вереса

Футбольний клуб Кудрівка підписав другого новачка.

За інформацією Sport Arena, ним став колишній фланговий захисник Вереса Євген Морозко.

32-річний футболіст перейшов у склад дебютанта УПЛ в статусі вільного агента.

Морозко залишив Верес ще у січні 2025 року. За команду виступав протягом шести місяців, зігравши за клуб 16 матчів, забивши гол та віддавши 2 асисти.

Раніше ФК Кудрівка оголосив про підписання захисника Владислава Шаповала. Також команда цікавиться захисником Чорноморця Ярославом Кисілем.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".

Раніше головний тренер колективу Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.