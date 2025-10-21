Це команда рівня Ліги чемпіонів: тренер Самсунспора – про майбутній матч з Динамо у Лізі конференцій

Головний тренер турецького Самсунспора Томас Райс поділився очікуваннями від матчу 2-го туру загального етапу Ліги конференцій проти Динамо, наголосивши, що це суперник рівня Ліги чемпіонів.

Слова наставника наводить Ajansspor.

"На нас чекає дуже важливий домашній матч. Сподіваюся, стадіон буде сповнений. Сподіваюся, у четвер ми побачимо непохитну підтримку наших уболівальників на стадіоні. Я не з тих тренерів, хто любить багато говорити про голи та перемоги, я завжди волію рухатися крок за кроком, матч за матчем.



Наші наступні два матчі Ліги конференцій пройдуть удома та дуже важливі. Якщо ми виграємо ці матчі, то зможемо вийти з групового етапу. Нашим футболістам сподобається цей матч, вони викладуться на повну. Динамо – сильний суперник. Це – команда рівня Ліги чемпіонів", – розповів Райс.