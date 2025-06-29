Сампдорія звільнить тренера, який врятував команду від вильоту в Серію С

Керівництво Сампдорії ухвалило рішення звільнити головного тренера команди Альберіко Евані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Евані очолив Сампдорію лише в квітні поточного року. З того часу команда провела 8 матчів, у яких здобула 4 перемоги та зазнала лише однієї поразки. Евані зумів врятувати команду від вильоту в Серію С в перехідних матчах із Салернітаною.

Сам тренер вважає рішення звільнити його неправильним.

"Перемоги над Салернітаною могли би стати відправною точкою, але замість цього клуб вибрав зовсім інший шлях. Це ганьба. Але я пишаюсь тим, що мені сказати гравці та вболівальники", – заявив Евані.

Зазначимо, що за останні 10 місяців Сампдорія змінила 4 тренерів. На заміну Евані розглядаються кандидатури Сальваторе Фоті та Даніеле Де Россі.