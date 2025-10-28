Українська правда
Розклад матчів українців: Ванат та Циганков зіграють в Кубку Іспанії, Брентфорд Ярмолюка спробує вибити кривдника МЮ

Микола Дендак — 28 жовтня 2025, 07:55
Сьогодні, 28 жовтня, в Європі відбудеться декілька матчів за участі команд з українськими футболістами.

Ігровий день для українців відкриватиме Жирона, у складі якої грають Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов. Каталонці зіграють проти Констансії в 1/64 фіналу Кубку Іспанії. Зустріч розпочнеться о 20:00 за Києвом.

О 21:30 на поле вийдуть Емполі та Сампдорія. У поєдинку в межах 10-го туру Серії Б може взяти участь 18-річний нападник Емполі Богдан Попов, який на старті сезону видав неймовірний відрізок з 4 голами, проте невдовзі втратив місце в основі.

А о 21:45 Брентфорд з Єгором Ярмолюком спробує вибити з Кубку англійської ліги Грімсбі – команду четвертого дивізіону Англії, яка на попередніх стадіях пройшла Манчестер Юнайтед і Шеффілд Венсдей.

Розклад матчів українців у Європі (28 жовтня)

  • 20:00. Кубок Іспанії, 1/64 фіналу: Констансія – Жирона
  • 21 :30. Серія Б, 10 тур: Емполі – Сампдорія
  • 21:45. Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу: Грімсбі – Брентфорд

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що сотню турецьких арбітрів спіймали на ставках.

