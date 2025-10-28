Розклад матчів українців: Ванат та Циганков зіграють в Кубку Іспанії, Брентфорд Ярмолюка спробує вибити кривдника МЮ
Сьогодні, 28 жовтня, в Європі відбудеться декілька матчів за участі команд з українськими футболістами.
Ігровий день для українців відкриватиме Жирона, у складі якої грають Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов. Каталонці зіграють проти Констансії в 1/64 фіналу Кубку Іспанії. Зустріч розпочнеться о 20:00 за Києвом.
О 21:30 на поле вийдуть Емполі та Сампдорія. У поєдинку в межах 10-го туру Серії Б може взяти участь 18-річний нападник Емполі Богдан Попов, який на старті сезону видав неймовірний відрізок з 4 голами, проте невдовзі втратив місце в основі.
А о 21:45 Брентфорд з Єгором Ярмолюком спробує вибити з Кубку англійської ліги Грімсбі – команду четвертого дивізіону Англії, яка на попередніх стадіях пройшла Манчестер Юнайтед і Шеффілд Венсдей.
Розклад матчів українців у Європі (28 жовтня)
- 20:00. Кубок Іспанії, 1/64 фіналу: Констансія – Жирона
- 21 :30. Серія Б, 10 тур: Емполі – Сампдорія
- 21:45. Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу: Грімсбі – Брентфорд
