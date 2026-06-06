Легенда збірної Нідерландів може очолити Сампдорію
Марк Ван Боммел
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Іменитий нідерландський фахівець Марк Ван Боммел може стати новим головним тренером італійської Сампдорії.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, в шортлист Сампдорії на посаду головного тренера входять кілька фахівців, серед яких – Вам Боммель і Хуліо Веласкес. Останній у сезоні-2025/26 привів Левскі до перемоги в чемпіонаті Болгарії, перервавши 14-річну гегемонію Лудогорця.
49-річний Ван Боммел залишається без роботи з 2024 року, коли він покинув бельгійський Антверпен. Минулого року він претендував на посаду головного тренера Рейнджерс.
Сампдорія за підсумками минулого сезону посіла 13 місце в Серії В. Команда завершувала сезон під керівництвом колишньої зірки клубу Аттіліо Ломбардо.