Легенда збірної Нідерландів може очолити Сампдорію

Іменитий нідерландський фахівець Марк Ван Боммел може стати новим головним тренером італійської Сампдорії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, в шортлист Сампдорії на посаду головного тренера входять кілька фахівців, серед яких – Вам Боммель і Хуліо Веласкес. Останній у сезоні-2025/26 привів Левскі до перемоги в чемпіонаті Болгарії, перервавши 14-річну гегемонію Лудогорця.

49-річний Ван Боммел залишається без роботи з 2024 року, коли він покинув бельгійський Антверпен. Минулого року він претендував на посаду головного тренера Рейнджерс.

Сампдорія за підсумками минулого сезону посіла 13 місце в Серії В. Команда завершувала сезон під керівництвом колишньої зірки клубу Аттіліо Ломбардо.