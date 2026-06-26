Ексфорвард збірної Італії очолив Сампдорію
Бернардо Корраді
ФК Сампдорія
Бернардо Корраді призначений на посаду головного тренера Сампдорії.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
На цій посаді він замінив Аттіліо Ломбардо, який тимчасово виконував обов'язки головного тренера Сампдорії наприкінці сезону-2025/26.
Для Корраді це перший самостійний тренерський досвід на клубному рівні. Раніше він очолював молодіжні збірні Італії різних вікових категорій і працював асистентом Массіміліано Аллегрі в Мілані.
В якості гравця Корраді відомий, перш за все, за виступами за К'єво, Лаціо, Валенсію та Манчестер Сіті. В 2003-2004 роках провів 13 матчів і забив 2 голи за збірну Італії.
Раніше в якості претендента на посаду головного тренера Сампдорії розглядався Марк Ван Боммел.