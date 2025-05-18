Брешія вилетить в Серію С через фінансові махінації

Іменитий італійський клуб Брешія вилетить у Серію С.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуб звинувачують у фінансових махінаціях. Очікується, що за них Брешія отримає 4-очковий штраф, який відправить її з рятівного 15 місця в Серії В на 18 позицію, яка призводить до прямого вильоту в третій дивізіон.

Покарання для Брешії означає, що Фрозіноне уникне перехідних матчів і гарантує собі збереження прописки в Серію В.

Також проблеми Брешії дають шанс на порятунок Сампдорії. Генуезька команда підніметься з 18 місця (прямий виліт у Серію С) на 17 позицію, яка дає участь у плейоф за місце в Серії В.

У зв’язку з такими новинами перехідний матч між Салернітаною та Фрозіноне, який був запланований на понеділок, 19 травня, уже скасований. При цьому, у Брешії буде право оскаржити своє покарання, тому терміни проведення перехідних матчів за місце в Серії В наразі не відомі.

Нагадаємо, Сампдорія за підсумками сезону в Серії В фінішувала 18-ю та вперше в історії вилетіла в Серію С. Проте тепер на генуезький клуб чекає протистояння з Салернітаною в перехідних матчах.