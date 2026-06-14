До тренерського штабу Моурінью доєднається експівзахисник Реала – ЗМІ

Колишній півзахисник збірної Німеччини Самі Хедіра доєднається до тренерського штабу Жозе Моурінью в мадридському Реалі.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що основна причина цього призначення – це бажання "особливого" встановити сполучну ланку між клубом, командою та тренерським штабом. Португальський фахівець хоче, щоб на цій посаді перебувала людина, з якою він має гарні стосунки.

Нагадаємо, що Хедіра відіграв під керівництвом Моурінью у складі "вершкових" 3 сезони. Разом з португальським фахівцем він виграв чемпіонат Іспанії у сезоні-2011/12 та Суперкубок Іспанії (2012/13) й Кубок Іспанії (2010/11).

Також до тренерського штабу португальця мають увійти його колишні помічники з Бенфіки: Жоау Тральяо та Педру Машаду, аналітик Роберто Мерелла, тренер з фітнесу Антоніо Діаш та тренер воротарів Нуну Сантуш.

Крім того, асистентом Моурінью може стати легендарний ексзахисник "вершкових" Пепе.

Нагадаємо, що 11 червня "королівський" клуб оголосив про підписання контракту із Жозе Моурінью. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).