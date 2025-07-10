Модрич підписав контракт з Міланом – інсайдер назвав термін угоди

39-річний півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич на правах вільного агента перейшов у Мілан.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, контракт між сторонами розрахований до літа 2026-го року.

🚨🔴⚫️ Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.



Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.



Deal confirmed. ✅🇭🇷 pic.twitter.com/mwRBg7oNp6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025

Нагадаємо, вчора, 9 липня, хавбек востаннє вийшов на футбольне поле в статусі гравця мадридського Реала.

Ця гра стала для 39-річного півзахисника 597-ю у складі королівського клубу. Досвідчений футболіст записав на свій рахунок 43 голи та 95 результативних передач.

Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 22,5 мільйона євро. За 13 років у Мадриді він став найтитулованішим гравцем в історії "вершкових", вигравши 28 трофеїв. У 2018 році Модрич став володарем Золотого м'яча та призу The Best.