Модрич підписав контракт з Міланом – інсайдер назвав термін угоди
39-річний півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич на правах вільного агента перейшов у Мілан.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, контракт між сторонами розрахований до літа 2026-го року.
Нагадаємо, вчора, 9 липня, хавбек востаннє вийшов на футбольне поле в статусі гравця мадридського Реала.
Ця гра стала для 39-річного півзахисника 597-ю у складі королівського клубу. Досвідчений футболіст записав на свій рахунок 43 голи та 95 результативних передач.
Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 22,5 мільйона євро. За 13 років у Мадриді він став найтитулованішим гравцем в історії "вершкових", вигравши 28 трофеїв. У 2018 році Модрич став володарем Золотого м'яча та призу The Best.