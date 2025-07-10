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Модрич підписав контракт з Міланом – інсайдер назвав термін угоди

Олексій Мурзак — 10 липня 2025, 11:27
Модрич підписав контракт з Міланом – інсайдер назвав термін угоди
Лука Мудрич
Getty Images

39-річний півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич на правах вільного агента перейшов у Мілан.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, контракт між сторонами розрахований до літа 2026-го року.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, хавбек востаннє вийшов на футбольне поле в статусі гравця мадридського Реала.

Ця гра стала для 39-річного півзахисника 597-ю у складі королівського клубу. Досвідчений футболіст записав на свій рахунок 43 голи та 95 результативних передач.

Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 22,5 мільйона євро. За 13 років у Мадриді він став найтитулованішим гравцем в історії "вершкових", вигравши 28 трофеїв. У 2018 році Модрич став володарем Золотого м'яча та призу The Best.

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