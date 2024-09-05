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Ізраїльський клуб готує трансфер вінгера Динамо

Олександр Булава — 5 вересня, 21:43
Ізраїльський клуб готує трансфер вінгера Динамо
Самба Діалло
ФК Динамо

Хапоель Єрусалим близький до трансферу вінгера Динамо Самби Діалло.

Про це повідомляє Sport5.

Наразі між клубами тривають переговори. Джерело, не уточнює, чи буде це повноцінний перехід, чи оренда.

Діалло став гравцем Динамо у серпні 2021 року. На його рахунку 17 матчів за першу команду, в яких він відзначився 1 голом. Контракт гравця розрахований до завершення 2026 року.

Раніше повідомлялося, що "біло-сині" ще у травні порадили Діалло шукати новий клуб, оскільки не розраховували на нього у сезоні-2024/25.

Напередодні 24-річний нападник Едуардо Герреро підписав контракт із Динамо до 2029 року. Сума трансферу наразі не розголошується.

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