Динамо визначилося з гравцями, які покинуть команду влітку

Троє гравців київського Динамо можуть покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Sport-Express.

Кияни не розраховують на Владислава Супрягу, Беніто та Самбу Діалло. Цим футболістам та їх агентам сказали шукати новий клуб.

У нинішньому сезоні Супряга відіграв за Динамо 8 матчів, забив два голи. Беніто провів 22 поєдинки в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Діалло не відзначився результативними діями в 13 іграх за основу київського клубу.

Раніше повідомлялося, що Антон Царенко може залишити Динамо влітку.

Напередодні Динамо перемогло криворізький Кривбас у 29 турі Української Прем'єр-ліги.

В завершальному, 30 турі, кияни зустрінуться з Рухом у Львові. Матч відбудеться 25 травня, у суботу.