Динамо оголосило про підписання нападника Зорі

Нападник Зорі та збірної Панами Едуардо Герреро став гравцем Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Угода розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу не вказана. Гравець буде виступати під №39.

Нагадаємо, "біло-чорні" орендували Герреро в ізраїльського Маккабі Тель-Авів, а пізніше скористалися опцією викупу та оформили повноцінний трансфер гравця. В сезоні-2023/24 Едуардо провів за команду 33 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти.

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Раніше кияни дізналися суперників у основному етапі Ліги Європи УЄФА. Підопічні Олександра Шовковського в зустрінуться з Ромою (Італія, на виїзді), Лаціо (Італія, вдома), Ференцварошем (Угорщина, вдома), Реал Сосьєдадом (Іспанія, на виїзді), Галатасараєм (Туреччина, на виїзді), Вікторією Пльзень (Чехія, вдома), Ризькою футбольною школою (Латвія, вдома), Гоффенгаймом (Німеччина, на виїзді).