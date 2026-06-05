Двоє гравців Руха прийшли на перегляд до краківського клубу, але їх не прийняли через поганий виступ – журналіст

Двоє представників львівського Руха Самба Діалло та Віталій Роман приїхали на перегляд до краківського клубу Вєчиста, проте через поганий виступ не потрапили у команду.

Про це повідомляє польський журналіст Пйотр Слонка.

Зазначається, що також польський клуб прагне підписати українського 25-річного півзахисника гданської Лехії Івана Желізко, але керівництво "біло-зелених" хоче отримати за вихованця львівських Карпат надто велику суму.

Нагадаємо, що сенегальський вінгер Самба Діалло з березня цього року виступає за Рух на правах оренди, його контракт належить київському Динамо. У сезоні-25/26 Діалло провів на клубному рівні 11 матчів, відзначившись одним асистом.

Захисник Віталій Роман зіграв в футболці Руха у кампанії-25/26 21 поєдинок, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні стало відомо, що Рух у сезоні-2026/27 гратиме у Другій лізі. Минулий сезон команда завершила на 14 місці в турнірній таблиці УПЛ та повинна була грати в перехідних матчах за збереження місця в еліті.