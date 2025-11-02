Українська правда
Саленко: Поразка від Шахтаря – це катастрофа для Динамо

Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 23:04
Саленко: Поразка від Шахтаря – це катастрофа для Динамо
Олег Саленко

Легендарний ексфутболіст київського Динамо Олег Саленко прокоментував невдалий виступ столичної команди у матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги сезону 2025/26.

Слова ексгравця Динамо цитує Meta.ua.

"У голові футболістів. Знову ж таки, це, швидше за все, виходить від тренерів, які, мабуть, не можуть правильно донести до підопічних, як потрібно обігравати конкурентів. Такий результат – це катастрофа для Динамо", – заявив Саленко.

Після поразки від Шахтаря з рахунком 3:1 у чемпіонаті України київське Динамо перебуває на другому місці у турнірній таблиці, відстаючи на 4 очки.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував суддівство у матчі з Шахтарем.

