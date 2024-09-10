Неймовірне досягнення: Салах зіграв 100 матч за збірну Єгипту

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах всоте вийшов на поле у складі збірної Єгипту.

Це сталося у матчі 2 туру кваліфікації Кубка африканських націй проти Ботсвани. 32-річний єгиптянин забив 3 м'яч у цій грі, який став для нього 56 у складі збірної.

Салах — 15 футболіст, який зіграв 100+ матчів за національну команду Єгипту. Таким досягненням також можуть похизуватись: Ахмед Хасан — 184 матчі, Хоссам Хассан — 176 матчів, Ессам ель-Хаддарі — 159 матчів.

За кількістю голів за свою країну вінгер наразі поступається тільки Хассану, який у період з 1985 по 2006 роки відзначився 69 забитими м'ячами.

Нагадаємо, також нещодавно нападник Баварії Гаррі Кейн всоте вийшов на поле у складі збірної Англії.