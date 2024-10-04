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ПСЖ цікавиться зіркою Ліверпуля

Олексій Мурзак — 4 жовтня, 13:22
ПСЖ цікавиться зіркою Ліверпуля
Мохаммед Салах
Getty Images

Французький Парі Сен-Жермен серйозно цікавиться єгипетським нападником англійського Ліверпуля Мохаммедом Салахом.

Про це повідомляє The Sun.

ПСЖ планує запропонувати зірковому гравцю контракт на 3 роки. Влітку 2025 року Салах, скоріш за все, отримає статус вільного агента.

В сезоні 2024/25 форвард провів 9 матчів на клубному рівні, відзначившись 6 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може підписати українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика.

Керівництво "червоних" розглядає такий варіант на тлі невизначеності з продовженням угоди з Салахом, який може покинути клуб. Тому трансфер українського півзахисника є для керівництва Ліверпуля планом "Б".

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