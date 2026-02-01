Салах обійшов Анрі та Руні за результативними діями на одному стадіоні

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах відзначився черговим досягненням у матчі Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Squawka.

Напередодні "червоні" вдома розгромили Ньюкасл (4:1) у межах 24 туру АПЛ. Салах відзначився результативною передачею на Вірца під час третього голу Ліверпуля.

Для єгипетського гравця – це була 152 результативна дія на "Енфілді", він став абсолютним рекордсменом за цим показником на одному стадіоні.

У екснападників Арсенала та Манчестер Юнайтед Тьєррі Анрі та Вейна Руні – 151 результативній дії на "Хайбері" та "Олд Траффорд".

Most direct goal involvements at a single stadium in Premier League history:



◉ 152 - Mo Salah (Anfield)

◎ 151 - Thierry Henry (Highbury)

◎ 151 - Wayne Rooney (Old Trafford)



Mo is now outright top. 👏 https://t.co/5s9hSKIz6a — Squawka (@Squawka) January 31, 2026

Загалом цього сезону Салах забив шість м'ячів та віддав шість асистів у 24 матчах за Ліверпуль.

Напередодні повідомлялося, що Ліверпуль прагне підписати 21-річного півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.