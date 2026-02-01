Салах обійшов Анрі та Руні за результативними діями на одному стадіоні
Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах відзначився черговим досягненням у матчі Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє Squawka.
Напередодні "червоні" вдома розгромили Ньюкасл (4:1) у межах 24 туру АПЛ. Салах відзначився результативною передачею на Вірца під час третього голу Ліверпуля.
Для єгипетського гравця – це була 152 результативна дія на "Енфілді", він став абсолютним рекордсменом за цим показником на одному стадіоні.
У екснападників Арсенала та Манчестер Юнайтед Тьєррі Анрі та Вейна Руні – 151 результативній дії на "Хайбері" та "Олд Траффорд".
Загалом цього сезону Салах забив шість м'ячів та віддав шість асистів у 24 матчах за Ліверпуль.
Напередодні повідомлялося, що Ліверпуль прагне підписати 21-річного півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.