Салах обійшов Анрі та Руні за результативними діями на одному стадіоні

Олександр Булава — 1 лютого 2026, 10:21
Салах обійшов Анрі та Руні за результативними діями на одному стадіоні
Мохаммед Салах
Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах відзначився черговим досягненням у матчі Англійської Прем'єр-ліги.

Напередодні "червоні" вдома розгромили Ньюкасл (4:1) у межах 24 туру АПЛ. Салах відзначився результативною передачею на Вірца під час третього голу Ліверпуля.

Для єгипетського гравця – це була 152 результативна дія на "Енфілді", він став абсолютним рекордсменом за цим показником на одному стадіоні.

У екснападників Арсенала та Манчестер Юнайтед Тьєррі Анрі та Вейна Руні – 151 результативній дії на "Хайбері" та "Олд Траффорд".

Загалом цього сезону Салах забив шість м'ячів та віддав шість асистів у 24 матчах за Ліверпуль.

Напередодні повідомлялося, що Ліверпуль прагне підписати 21-річного півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона.

