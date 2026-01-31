Арсенал розгромив Лідс, Евертон Миколенка вирвав нічию в Брайтона у 24 турі АПЛ
У суботу, 31 січня, стартував 24 тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.
Лідер чемпіонату – лондонський Арсенал на виїзді закрив триматчеву серію без перемог обігравши Лідс (4:0).
Евертон Віталія Миколенка завдяки голу Бету вирвав нічию у Брайтона. Зазначимо, що український захисник пропускав поєдинок через травму.
Чемпіонат Англії – АПЛ
24 тур, 31 січня
Брайтон – Евертон 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 – 73 Гросс, 1:1 – 90+7 Бету
Вулвергемптон – Борнмут 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 33 Крупі, 0:2 – 90+1 Скотт
Лідс – Арсенал 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 27 Субіменді, 0:2 – 38 Дарлоу (автогол), 0:3 – 69 Дьокереш, 0:4 – 86 Жезус
19:30 Челсі – Вест Гем
22:00 Ліверпуль – Ньюкасл
Раніше повідомлялося, що лідер Евертона у поточному сезоні Джек Гріліш, швидше за все, у поточному сезоні вже не зіграє.