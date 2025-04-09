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Салах близький до нової угоди з Ліверпулем

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 19:51
Салах близький до нової угоди з Ліверпулем
Мохаммед Салах
Getty Images

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах близький до підписання нового контракту з Ліверпулем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Салах дуже близький до підписання нової угоди з клубом, яка перебуває на завершальній стадії. Те ж саме стосується нідерландського захисника Вірджила ван Дейка, який нещодавно підтвердив прогрес у цьому питанні.

Очікується, що контракти буде продовжено.

Чинна угода єгиптянина завершується влітку. У поточному сезоні на рахунку Мохамеда 32 голи та 22 асисти в 45 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює 32-річного єгиптянина в 55 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал наблизився до підписання контракту із лідером Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.

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