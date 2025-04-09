Салах близький до нової угоди з Ліверпулем

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах близький до підписання нового контракту з Ліверпулем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Салах дуже близький до підписання нової угоди з клубом, яка перебуває на завершальній стадії. Те ж саме стосується нідерландського захисника Вірджила ван Дейка, який нещодавно підтвердив прогрес у цьому питанні.

Очікується, що контракти буде продовжено.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah, closing in on new deal at Liverpool as agreement is now at the final stages.



Club confident to get it done soon, same for Virgil van Dijk who recently confirmed positive progress made.



Salah and #LFC, expected to continue together. pic.twitter.com/V0wPp1TkKf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2025

Чинна угода єгиптянина завершується влітку. У поточному сезоні на рахунку Мохамеда 32 голи та 22 асисти в 45 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює 32-річного єгиптянина в 55 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал наблизився до підписання контракту із лідером Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.