Салах близький до нової угоди з Ліверпулем
Мохаммед Салах
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Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах близький до підписання нового контракту з Ліверпулем.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Салах дуже близький до підписання нової угоди з клубом, яка перебуває на завершальній стадії. Те ж саме стосується нідерландського захисника Вірджила ван Дейка, який нещодавно підтвердив прогрес у цьому питанні.
Очікується, що контракти буде продовжено.
Чинна угода єгиптянина завершується влітку. У поточному сезоні на рахунку Мохамеда 32 голи та 22 асисти в 45 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює 32-річного єгиптянина в 55 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Реал наблизився до підписання контракту із лідером Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.