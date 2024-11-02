Салах обійшов легенду Ліверпуля в списку бомбардирів АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах випередив іншого легендарного гравця мерсисайдців Роббі Фаулера у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

32-річний гравець відзначився голом у матчі 10 туру чемпіонату Англії проти Брайтона (2:1). Цей м'яч став для нього 164-м у межах АПЛ. Єгиптянин вийшов на восьме місце в списку найкращих голеодорів ліги

Мохаммеда Салаха наразі випереджають Тьєррі Анрі (175), Френк Лемпард (177), Серхіо Агуеро (184), Енді Коул (187), Вейн Руні (208), Гаррі Кейн (213) та Алан Ширер (260).