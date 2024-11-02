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Салах обійшов легенду Ліверпуля в списку бомбардирів АПЛ

Станіслав Лисак — 2 листопада, 22:49
Салах обійшов легенду Ліверпуля в списку бомбардирів АПЛ
Getty Images

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах випередив іншого легендарного гравця мерсисайдців Роббі Фаулера у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

32-річний гравець відзначився голом у матчі 10 туру чемпіонату Англії проти Брайтона (2:1). Цей м'яч став для нього 164-м у межах АПЛ. Єгиптянин вийшов на восьме місце в списку найкращих голеодорів ліги

Мохаммеда Салаха наразі випереджають Тьєррі Анрі (175), Френк Лемпард (177), Серхіо Агуеро (184), Енді Коул (187), Вейн Руні (208), Гаррі Кейн (213) та Алан Ширер (260).

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Мохаммед Салах

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