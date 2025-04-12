Салах відхилив божевільну пропозицію з Саудівської Аравії

Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах відхилив дуже щедру пропозицію з Саудівської Аравії заради того, щоби залишитися в Ліверпулі.

Про це повідомляє BBC.

За їхньою інформацією, на столі в Салаха була пропозиція від неназваного клубу з Саудівської Аравії, яка могли принести футболісту сумарно 500 мільйонів євро. Проте нападник її відхилив, і вирішив залишитися в своєму нинішньому клубі.

Вчора, 11 квітня, Салах підписав новий контракт із Ліверпулем на два роки, згідно з яким він зароблятиме 450 тисяч фунтів у тиждень.

Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017 року. Сумарно провів за "Червоних" 394 матчі, в яких відзначився 243 голами та 111 асистами. 32-річний єгиптянин є третім бомбардиром в історії клубу.