Слот розповів про проблему з контрактами Салаха, ван Дейка та Александер-Арнольда
Арне Слот
Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував ситуацію навколо контрактів Мохаммеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Трента Александер-Арнольда.
Слова нідерландського фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Вони перебувають у постійних переговорах з клубом, і давайте почекаємо і подивимося, що станеться.
Поки вони продовжують так грати, менеджер, або головний тренер, задоволений ними", – сказав Слот.
Нагадаємо, що контракти усіх трьох гравців "червоних" завершаться наступного літа.
Починаючи з 1 січня 2025 року вони матимуть право підписати попередній контракт з будь-якою командою.
Раніше хавбек Ліверпуля Кертіс Джонс розкрив повідомлення, яке він отримав від Юргена Клоппа одразу після матчу з Лестером.