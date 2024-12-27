Слот розповів про проблему з контрактами Салаха, ван Дейка та Александер-Арнольда

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував ситуацію навколо контрактів Мохаммеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Трента Александер-Арнольда.

Слова нідерландського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Вони перебувають у постійних переговорах з клубом, і давайте почекаємо і подивимося, що станеться.

Поки вони продовжують так грати, менеджер, або головний тренер, задоволений ними", – сказав Слот.