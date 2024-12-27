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Слот розповів про проблему з контрактами Салаха, ван Дейка та Александер-Арнольда

Олексій Погорелов — 27 грудня 2024, 16:39
Слот розповів про проблему з контрактами Салаха, ван Дейка та Александер-Арнольда
Арне Слот
Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував ситуацію навколо контрактів Мохаммеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Трента Александер-Арнольда.

Слова нідерландського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Вони перебувають у постійних переговорах з клубом, і давайте почекаємо і подивимося, що станеться.

Поки вони продовжують так грати, менеджер, або головний тренер, задоволений ними", – сказав Слот.

Нагадаємо, що контракти усіх трьох гравців "червоних" завершаться наступного літа.

Починаючи з 1 січня 2025 року вони матимуть право підписати попередній контракт з будь-якою командою.

Раніше хавбек Ліверпуля Кертіс Джонс розкрив повідомлення, яке він отримав від Юргена Клоппа одразу після матчу з Лестером.

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