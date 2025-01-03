Салах: У свій останній сезон в Ліверпулі хочеться зробити щось особливе

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах розповів про те, що хотів би виграти з клубом у свій останній рік за контрактом.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Кожного разу у своїх інтерв'ю я казав, що хочу виграти з Ліверпулем Лігу чемпіонів. Тепер я вперше кажу, що хочу перемоги в АПЛ. Ми не змогли відсвяткувати перемогу в чемпіонаті через пандемію. Тепер, у свій останній рік в клубі, я хочу зробити для міста щось особливе. Ліверпуль очікував на цей титул протягом 30 років. Ми не мали змоги нормально відсвяткувати – це дуже неприємно, тому дуже сподіваюсь це виправити", – розповів Салах.

Зазначимо, що контракт єгипетського футболіста з "червоними" розраховано до літа 2025 року і сторони далекі від продовження угоди.

Після 19 турів Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці АПЛ та має 45 очок у своєму активі та матч в запасі порівняно з Арсеналом. "Каноніри" розмістились на другій сходинці, набравши 39 залікових балів.

В наступному турі "скаузери" зіграють проти Манчестер Юнайтед. Матч відбудеться 5 січня о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес ПСЖ до Салаха.