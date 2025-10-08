Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дубль Салаха приніс збірній Єгипту путівку на чемпіонат світу 2026

Микола Дендак — 8 жовтня 2025, 22:23
Дубль Салаха приніс збірній Єгипту путівку на чемпіонат світу 2026
Мохаммед Салах
Getty Images

Сьогодні, 8 жовтня, відбувся 9-й матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу, в якому Єгипет розгромив Джибуті.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Зауважимо, що два голи забив зірковий нападник Ліверпуля Мохаммед Салах. Ця перемога принесла Єгипту четверту в історії путівку на чемпіонат світу.

Також на мундіаль гарантовано вийде Гана, яка у своєму поєдинку декласувала Центральну Африку, забивши 5 м'ячів без відповіді.

Чемпіонат світу 2026, кваліфікація
Африка, 9 матч, 8 жовтня

Джибуті – Єгипет 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 8 Адель, 0:2 – 14 Салах, 0:3 – 84 Салах

Центральна Африка – Гана 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Салісу, 0:2 – 52 Партей, 0:3 – 69 Джіку, 0:4 – 71 Аю, 0:5 – 87 Сулемана

Зазначимо, що збірна України вже розпочала свій шлях у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. У першому матчі підопічні Сергія Реброва поступилися команді Франції, після чого розписала мирову з Азербайджаном.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.

Збірна Єгипту з футболу Мохаммед Салах Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Гани з футболу ЧС-2026 Чемпіонат світу з футболу 2026

Мохаммед Салах

Салах увійшов до десятки кращих асистентів у історії АПЛ
Салах наздогнав Шевченка за кількістю голів у Лізі чемпіонів
Салах вийшов на четверте місце серед найкращих бомбардирів в історії АПЛ
Салах утретє став гравцем року АПЛ за версією ПФА
Половина складу Ліверпуля: ПФА оголосила команду року в АПЛ

Останні новини