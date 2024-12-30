Салах встановив новий рекорд АПЛ за результативними діями

В межах 19 туру АПЛ Ліверпуль розгромив Вест Гем, а Мохамед Салах встановив цікавий рекорд чемпіонату.

Про це пише Talksport.

Футболіст записав на свій рахунок "гол+пас" у восьми матчах Англійської Прем'єр Ліги, тим самим перевершивши досягнення Алана Ширера та Тьєррі Анрі.

Зазначимо, що після 19 туру "червоні" лідирують у чемпіонаті Англії, маючи у своєму активі 45 очок та гру в запасі.

В наступному поєдинку підопічні Слота зіграють проти Манчестер Юнайтед – матч відбудеться п'ятого січня о 18:30 за київським часом.

Раніше єгипетський форвард став абсолютним лідером серед топчемпіонатів Європи за результативністю.