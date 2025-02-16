Понад 200 млн євро: клуби Саудівської Аравії підготували пропозицію Салаху

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розпочав переговори про продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє El Nacional.

Прихід Арне Слота у команду змінив настрої єгипетського форварда щодо його майбутнього у команді. Футболіст знову відчув себе лідером колективу, а також продовжує боротися за головні європейські трофеї. Ці фактори змусили переглянути його рішення щодо майбутного.

Попри це, клуби Саудівської Аравії не полишають спроб підписати Салаха. Йому готові запропонувати йому контракт із зарплатою понад 200 мільйонів євро за три роки.

Контракт футболіста чинний до 30 червня 2025 року.

Напередодні Ліверпуль завдяки голу Салаха здолав Вулвергемптон та продовжує лідирувати в АПЛ.