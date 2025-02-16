Ліверпуль завдяки голам Діаса та Салаха обіграв Вулвергемптон у 25 турі АПЛ

У неділю, 16 лютого, двома матчами завершиться 25-й тур Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, в першій зустрічі ігрового дня Ліверпуль вдома переграв Вулвергемптон. У складі "червоних" голами відзначилися Діас та Салах, на що гості відповіли точним ударом Куньї.

Зазначимо, що для Салаха гол став історичним, адже став 101-м голом футболіста на "Енфілді". За цим показником він зрівнявся із колишнім нападником Манчестер Юнайтед Вейном Руні за кількістю забитих м'ячів на одному стадіоні в АПЛ.

Після цієї перемоги Ліверпуль закріпив лідерство в турнірній таблиці, набравши 60 очок. Арсенал, який йде другим, відстає на 7 балів.

Закриватиме тур поєдинок Тоттенгем – Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії – АПЛ

25 тур, 16 лютого

Ліверпуль – Вулвергемптон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Діас, 2:0 – 37 Салах, 2:1 – 67 Кунья

18:30 Тоттенгем – Манчестер Юнайтед

У суботу, 15 лютого, відбулося 7 матчів 25 туру. Зокрема, три поєдинки пройшли за участю українських футболістів.