Салаха не викличуть на наступні матчі збірної Єгипту

Зірковий форвард Ліверпуля Мохамед Салах не буде викликаний на наступні матчі збірної Єгипту в червні поточного року.

Про це повідомляє Ісмаель Махмуд.

The Same for Mo Salah, who will take some rest after the end of the season ✅ https://t.co/2dbhihWR3P pic.twitter.com/ziSIyVmaaF — Ismael Mahmoud - إسماعيل محمود (@ismaeelmahmoudd) April 7, 2025

Головний тренер збірної Єгипту погодився надати Салаху додатковий відпочинок перед наступним сезоном. Також не буде викликаний Омар Мармуш із Манчестер Сіті.

В розпал наступного сезону обидва гравці повинні будуть відправитися на Кубок африканський націй, який пройде з 21 грудня 2025 року до 18 січня 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку Салаха 32 голи та 22 асисти в 45 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що 32-річний форвард близький до продовження контракту з Ліверпулем, нинішня угода діє до кінця поточного сезону.