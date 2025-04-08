Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Салаха не викличуть на наступні матчі збірної Єгипту

Олег Дідух — 8 квітня 2025, 15:05
Салаха не викличуть на наступні матчі збірної Єгипту
Мохамед Салах
Getty Images

Зірковий форвард Ліверпуля Мохамед Салах не буде викликаний на наступні матчі збірної Єгипту в червні поточного року.

Про це повідомляє Ісмаель Махмуд.

Головний тренер збірної Єгипту погодився надати Салаху додатковий відпочинок перед наступним сезоном. Також не буде викликаний Омар Мармуш із Манчестер Сіті.

В розпал наступного сезону обидва гравці повинні будуть відправитися на Кубок африканський націй, який пройде з 21 грудня 2025 року до 18 січня 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку Салаха 32 голи та 22 асисти в 45 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що 32-річний форвард близький до продовження контракту з Ліверпулем, нинішня угода діє до кінця поточного сезону.

Ліверпуль Манчестер Сіті Збірна Єгипту з футболу Мохаммед Салах Омар Мармуш

Мохаммед Салах

Салах визначився з майбутнім у Ліверпулі
Ніякої Саудівської Аравії: Ліверпуль отримав гарні новини для переговорів із Салахом
Голанд встановив неймовірний рекорд в АПЛ
Наставника клубу Миколенка визнано найкращим тренером АПЛ в лютому
Салах став найкращим гравцем місяця в АПЛ

Останні новини