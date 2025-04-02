Салах визначився з майбутнім у Ліверпулі

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах близький до підписання нового контракту з Ліверпулем.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Нещодавно переговори агента гравця з клубом пройшли добре. Ця тенденція продовжується. За інформацією джерела, Салах дуже близький до підписання дворічного контракту, за яким він залишатиметься з "червоними" на 10 років.

Деталі зарплати невідомі, однак зазначається, що Салах отримає те, що хотів кілька місяців.

Чинна угода завершується влітку. У поточному сезоні на рахунку Мохамеда 32 голи та 22 асисти в 43 матчх за Ліверпуль у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює 32-річного єгиптянина в 55 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал наблизився до підписання контракту із лідером Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.