АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця листопада

Англійська Прем'єр-ліга назвала претендентів на найкращого гравця місяця у листопаді.

Так, за нагороду посперечаються вісім гравців з шести команд.

Номінанти:

Букайо Сака (4 матчі, 2 голи + 3 асисти);

Мохамед Салах (4 матчі, 5 голів + 2 асисти);

Йоан Вісса (4 матчі, 3 голи);

Мартін Едегор (3 матчі, 1 гол + 2 асисти);

Бруну Фернандеш (4 матчі, 2 голи + 3 асисти);

Раян Гравенберх (4 матчі, 1 асист);

Жоау Педро (4 матчі, 2 голи + 2 асисти);

Матеус Кунья (4 матчі, 3 голи + 3 асисти);

These eight players lit up the Premier League in November ✨



Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards — Premier League (@premierleague) December 5, 2024

Раніше УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера 15-го туру.



