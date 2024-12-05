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АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця листопада

Володимир Максименко — 5 грудня 2024, 15:40
АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця листопада
Букайо Сака
Getty images

Англійська Прем'єр-ліга назвала претендентів на найкращого гравця місяця у листопаді.

Так, за нагороду посперечаються вісім гравців з шести команд.

Номінанти:

Букайо Сака (4 матчі, 2 голи + 3 асисти);

Мохамед Салах (4 матчі, 5 голів + 2 асисти);

Йоан Вісса (4 матчі, 3 голи);

Мартін Едегор (3 матчі, 1 гол + 2 асисти);

Бруну Фернандеш (4 матчі, 2 голи + 3 асисти);

Раян Гравенберх (4 матчі, 1 асист);

Жоау Педро (4 матчі, 2 голи + 2 асисти);

Матеус Кунья (4 матчі, 3 голи + 3 асисти);

Раніше УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера 15-го туру.


Чемпіонат Англії, АПЛ Кунья Раян Гравенберх Мохаммед Салах Букайо Сака Мартін Едегор

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