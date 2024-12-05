АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого гравця листопада
Букайо Сака
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Англійська Прем'єр-ліга назвала претендентів на найкращого гравця місяця у листопаді.
Так, за нагороду посперечаються вісім гравців з шести команд.
Номінанти:
Букайо Сака (4 матчі, 2 голи + 3 асисти);
Мохамед Салах (4 матчі, 5 голів + 2 асисти);
Йоан Вісса (4 матчі, 3 голи);
Мартін Едегор (3 матчі, 1 гол + 2 асисти);
Бруну Фернандеш (4 матчі, 2 голи + 3 асисти);
Раян Гравенберх (4 матчі, 1 асист);
Жоау Педро (4 матчі, 2 голи + 2 асисти);
Матеус Кунья (4 матчі, 3 голи + 3 асисти);
Раніше УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера 15-го туру.