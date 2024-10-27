Салах наздогнав Фаулера у списку найкращих бомбардирів АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах випередив Джермейна Дефо у списку найкращих бомбардирів в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

32-річний гравець відзначився голом у матчі 9 туру чемпіонату Англії проти Арсенала (2:2). Цей м'яч став для нього 163-м у межах АПЛ. Він обійшов Дефо і ділить із Роббі Фаулером 8 місце по голах в історії ліги.

Їх випереджають Тьєррі Анрі (175), Френк Лемпард (177), Серхіо Агуеро (184), Енді Коул (187), Вейн Руні (208), Гаррі Кейн (213) та Алан Ширер (260).

Раніше Салах потрапив до першої десятки рейтингу найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття за версією Goal.com.