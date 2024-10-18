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Оголошений рейтинг 25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття

Володимир Клепач — 18 жовтня, 12:28
Оголошений рейтинг 25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття
Goal.com

Відомий портал Goal.com склав рейтинг 25 найкращих футболістів які виступали у АПЛ з 2000 року.

До першої п'ятірки потрапили Тьєррі Анрі, Пол Скоулз, Вейн Руні, Кевін де Брейне та Стівен Джеррард. Також у десятці опинилися Френк Лемпард, Мохамед Салах, Патрік Вієйра, Кріштіану Роналду та Давід Сільва.

Автори зазначають, що досягнення та виступи, які відбулися до 1 січня 2000 року, не бралися до уваги, що виключає пікові роки таких легенд Прем'єр-ліги, як Алан Ширер та Рой Кін.

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Цікаво, що такі відомі гравці, як Робер Пірес, Неманья Відіч, Сол Кемпбелл, Гарет Бейл і Робін ван Персі навіть не потрапили до цього списку.

25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття за версією Goal.com

  1. Тьєррі Анрі
  2. Пол Скоулз
  3. Вейн Руні
  4. Кевін де Брейне
  5. Стівен Джеррард
  6. Френк Лемпард
  7. Мохаммед Салах
  8. Патрік Вієйра
  9. Кріштіану Роналду
  10. Давід Сільва
  11. Серхіо Агуеро
  12. Еден Азар
  13. Венсан Компані
  14. Дідьє Дрогба
  15. Родрі
  16. Ріо Фердинанд
  17. Джон Террі
  18. Гаррі Кейн
  19. Ерлінг Холанд
  20. Вірджил ван Дейк
  21. Петр Чех
  22. Ешлі Коул
  23. Луїс Суарес
  24. Сеск Фабрегас
  25. Яя Туре
Чемпіонат Англії, АПЛ Вієйра Кріштіану Роналду Мохаммед Салах Стівен Джеррард Вейн Руні Давід Сільва Френк Лемпард Тьєррі Анрі Кевін Де Брюйне Пол Скоулз

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