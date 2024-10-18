Оголошений рейтинг 25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття

Відомий портал Goal.com склав рейтинг 25 найкращих футболістів які виступали у АПЛ з 2000 року.

До першої п'ятірки потрапили Тьєррі Анрі, Пол Скоулз, Вейн Руні, Кевін де Брейне та Стівен Джеррард. Також у десятці опинилися Френк Лемпард, Мохамед Салах, Патрік Вієйра, Кріштіану Роналду та Давід Сільва.

Автори зазначають, що досягнення та виступи, які відбулися до 1 січня 2000 року, не бралися до уваги, що виключає пікові роки таких легенд Прем'єр-ліги, як Алан Ширер та Рой Кін.

Цікаво, що такі відомі гравці, як Робер Пірес, Неманья Відіч, Сол Кемпбелл, Гарет Бейл і Робін ван Персі навіть не потрапили до цього списку.

25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття за версією Goal.com