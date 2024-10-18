Оголошений рейтинг 25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття
Goal.com
Відомий портал Goal.com склав рейтинг 25 найкращих футболістів які виступали у АПЛ з 2000 року.
До першої п'ятірки потрапили Тьєррі Анрі, Пол Скоулз, Вейн Руні, Кевін де Брейне та Стівен Джеррард. Також у десятці опинилися Френк Лемпард, Мохамед Салах, Патрік Вієйра, Кріштіану Роналду та Давід Сільва.
Автори зазначають, що досягнення та виступи, які відбулися до 1 січня 2000 року, не бралися до уваги, що виключає пікові роки таких легенд Прем'єр-ліги, як Алан Ширер та Рой Кін.
Цікаво, що такі відомі гравці, як Робер Пірес, Неманья Відіч, Сол Кемпбелл, Гарет Бейл і Робін ван Персі навіть не потрапили до цього списку.
25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття за версією Goal.com
- Тьєррі Анрі
- Пол Скоулз
- Вейн Руні
- Кевін де Брейне
- Стівен Джеррард
- Френк Лемпард
- Мохаммед Салах
- Патрік Вієйра
- Кріштіану Роналду
- Давід Сільва
- Серхіо Агуеро
- Еден Азар
- Венсан Компані
- Дідьє Дрогба
- Родрі
- Ріо Фердинанд
- Джон Террі
- Гаррі Кейн
- Ерлінг Холанд
- Вірджил ван Дейк
- Петр Чех
- Ешлі Коул
- Луїс Суарес
- Сеск Фабрегас
- Яя Туре