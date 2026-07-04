Один із лідерів Арсенала продовжить кар’єру в Туреччині

Вінгер лондонського Арсенала та збірної Бельгії Леандро Троссард продовжить кар'єру в турецькому Бешикташі.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, сторони вже узгодили трансфер, сума якого складе 20 мільйонів євро. Це обумовлено, зокрема, і тим, що контракт Троссарда з Арсеналом діє до літа 2027 року.

31-річний бельгієць виступає за Арсенал з січня 2023 року, коли "Каноніри" віддали за нього Брайтону 24 мільйони євро. За три з половиною роки провів за Арсенал 174 матчі в усіх турнірах, забивши 36 голів і зробивши 34 асисти.

На рахунку Троссарда 14 голів у 55 матчах за збірну Бельгії. Нещодавно його визнали найкращим гравцем матчу третього туру чемпіонату світу-2026 проти Нової Зеландії.