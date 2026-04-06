Найбільш високооплачуваний гравець Арсенала не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Спортинга

Вінгер Арсенала Букайо Сака не допоможе команді у першому матчі проти Спортинга у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Також не зіграє за "канонірів" захисник Юрріен Тімбер, повідомив наставник лондонського клубу Мікель Артета, слова якого наводить УЄФА.

"Букайо Сака та Юрієн Тімбер не поїхали з командою і ще не готові. Сподіваємося, що вони зможуть зіграти на вихідних, якщо все піде добре", – сказав фахівець.

Нагадаємо, що матч Спортинг – Арсенал відбудеться 7 квітня о 22:00 за київським часом.

Як відомо, у березні Сака продовжив контракт з Арсеналом та став найбільш високооплачуваним гравцем клубу.