Став найбільш високооплачуваним гравцем: Арсенал продовжив контракт з лідером команди

Лондонський Арсенал домовився про контракт з головною зіркою команди Букайо Сака.

Про це повідомляє ВВС.

Нова угода з 24-річним футболістом розрахована до 2031 року. Сака стане найвисокооплачуванішим гравцем "канонірів" з зарплатою у понад 300 тисяч фунтів на тиждень. Наразі англієць заробляє приблизно 10 млн фунтів на рік.

Нагадаємо, що Букайо Сака приєднався до молодіжної команди Арсенала у 2008 році, пройшовши усі юнацькі склади. Англієць дебютував за першу команду в матчі Ліги Європи проти Ворскли в листопаді 2018-го.

З того часу Сака завоював з "канонірами" Кубок Англії та двічі Суперкубок, забивши за 290 матчів у дорослому футболі 77 голів та віддавши 77 гольових передач.

У нинішньому сезоні 7 забитих м'ячів та 6 асистів у 34 матчах за клуб.

Напередодні Арсенал офіційно оголосив про підписання 18-річного вінгера Евана Муні.