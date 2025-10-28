Арсенал близький до продовження контракту з Сакою
Лондонський Арсенал майже узгодив нову довгострокову угоду зі своїм лідером Букайо Сака.
Про це повідомляє журналіст BBC Самі Мокбел,
24-річний вінгер, який є одним із ключових гравців у команді Мікеля Артети, отримає значне підвищення зарплати після підписання нового контракту. Очікується, що офіційне підтвердження угоди з’явиться найближчим часом.
У нинішньому сезоні Сака провів 10 матчів, у яких забив 3 голи і знову підтвердив свій статус одного з лідерів Арсенала.
Раніше лондонський Арсенал встановив рекорд Ліги чемпіонів після перемоги над Атлетико.