Перемога над Атлетико дозволила Арсеналу встановити рекорд Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 11:13
Букайо Сака
Лондонський Арсенал розгромив Атлетико Мадрид в третьому турі Ліги чемпіонів та встановив рекорд турніру.

Про це повідомляє видання Squawka.

"Каноніри" стали першим клубом, який зміг перемогти іспанські команди сім разів поспіль. Перед Атлетико підопічні Артети двічі здолали Реал, двічі Севілью, Жирону та Атлетик.

Зазначимо, що ця гра стала знаковою для одного з футболістів Арсенала – Віктор Дьокереш забив свої перші м'ячів за клуб в Лізі чемпіонів.

За підсумками туру "каноніри" набрали дев'ять очок та посідають третє місце турнірної таблиці Ліги чемпіонів. У наступному матчі Арсенал гратиме з Крістал Пелес в АПЛ – гру заплановано на 26 жовтня о 16:00 за київським часом. 

Раніше підсумки перемоги над "матрацниками" підбив головний тренер Арсенала Мікель Артета.

Арсенал (Лондон)

