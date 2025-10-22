Перемога над Атлетико дозволила Арсеналу встановити рекорд Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал розгромив Атлетико Мадрид в третьому турі Ліги чемпіонів та встановив рекорд турніру.

Про це повідомляє видання Squawka.

"Каноніри" стали першим клубом, який зміг перемогти іспанські команди сім разів поспіль. Перед Атлетико підопічні Артети двічі здолали Реал, двічі Севілью, Жирону та Атлетик.

Arsenal are the first side in Champions League history to win seven consecutive games against Spanish opposition.



They’ve beaten Real Madrid (x2), Sevilla (x2), Girona, Athletic Club and now Atlético Madrid. 👏 pic.twitter.com/TJys4ts1Xr — Squawka (@Squawka) October 21, 2025

Зазначимо, що ця гра стала знаковою для одного з футболістів Арсенала – Віктор Дьокереш забив свої перші м'ячів за клуб в Лізі чемпіонів.

За підсумками туру "каноніри" набрали дев'ять очок та посідають третє місце турнірної таблиці Ліги чемпіонів. У наступному матчі Арсенал гратиме з Крістал Пелес в АПЛ – гру заплановано на 26 жовтня о 16:00 за київським часом.

Раніше підсумки перемоги над "матрацниками" підбив головний тренер Арсенала Мікель Артета.