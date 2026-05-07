Вболівальник Арсенала похизувався бронюванням готелю на фінал ЛЧ, а фанат Тоттенгема скасував його

Перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 у мережі завірусилася кумедна історія за участю фанатів англійських клубів.

Уболівальник лондонського клубу похвалився у соцмережах, що ще минулого літа дешево забронював номер у готелі Будапешта на фінал турніру, який відбудеться 30 травня на Пушкаш Арена.

Однак фанат припустився фатальної помилки – на скриншоті він випадково опублікував своє повне ім'я та номер бронювання.

Цим швидко скористався вболівальник Тоттенгем, який зателефонував у готель і скасував бронь.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ найсильнішу команду Європи визначать англійський Арсенал та французький ПСЖ.

Вирішальний матч сезону відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні "Пушкаш Арена" у Будапешті, Угорщина.